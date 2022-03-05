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Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

05.03.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde şantiyeden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbni Sina Mahallesi'ndeki bir şantiyeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma neticesinde ekipler, şüpheli H.F.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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