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Kocaeli'de husumetli aileler arasında çıkan kavga

11.07.2022 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de husumetli aileler arasında çıkan kavga

Kocaeli'de husumetli aileler arasında çıkan kavga

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan kavga nedeniyle 2 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi Kaza Sokak'ta 20 Haziran'da 1 kişinin öldüğü olayın ardından taraflar yeninden karşı karşıya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grup, kavga etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında yaşanan arbedede 1 polis memuru hafif yaralandı.

Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

- Olay

Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'nde 20 Haziran'da iki grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfur D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darp sonucu yaralanmıştı. Yaralılardan Gülten Ş. kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamamıştı.

Kocaeli'de husumetli aileler arasında çıkan kavga

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