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Kocaeli’de husumetlisini silahla yaralanan şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.12.2020 12:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde husumetli olduğu şahsı silahla vurarak yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olay dün öğlen saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’de husumetlisini silahla yaralanan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde husumetli olduğu şahsı silahla vurarak yaralayan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün öğlen saatlerinde İzmit Tavşantepe Mahallesi Akif Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs, kendisiyle aynı sokakta yaşayan ve husumetli olduğu Yüksel S.’nin evinin önüne gitti. Yüksel S. ile tartışmaya başlayan A.K., tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarıldı. Yanında taşıdığı silahı ile 3 el ateş eden A.K., Yüksel S.’yi dizinden yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Yüksel S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli’de husumetlisini silahla yaralanan şahıs gözaltına alındı

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