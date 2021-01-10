YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek

Kocaeli’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek

10.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 253 bin 28 öğün yemek ulaştırdı.Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 253 bin 28 öğün yemek ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, "Gönül Kazan" projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. Gönül Kazan projesi kapsamında 2020 yılının ocak ayından bu yana 253 bin 28 öğün yemek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:47
Sabah
08:17
Öğle
13:13
İkindi
15:37
Akşam
17:58
Yatsı
19:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Umut Eczanesi
Izmit
Aile Eczanesi
Izmit
Say Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Hande Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Hilal Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından

Darıca’da ekipler su baskınlarına karşı teyakkuzda

Darıca’da ekipler su baskınlarına karşı teyakkuzda

Büyükşehir kiracılarına 21 milyonluk destek

Büyükşehir kiracılarına 21 milyonluk destek

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, 2020 yılında 7 bin 250 ton atık topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden salgından etkilenen kiracılarına 21 milyon liralık destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden salgından etkilenen kiracılarına 21 milyon liralık destek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.