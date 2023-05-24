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Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

24.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeteryada daha önce aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.

Kafeterya çalışanlarının dışarı çıkarttığı iki grup, alışveriş merkezi dışında kavga etmeye başladı.

Kavgada Y.A.D. (20) bıçakla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kandira
Eda eczanesi
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