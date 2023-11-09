Kocaeli’de iki halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Olay, Körfez Mahallesi D-100 yan yol Kandıra Sapağı mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İ.G. idaresindeki 41 NT 056 plakalı halk otobüsü aninden yavaşlayan T.A. hakimiyetindeki 41 ALM 390 plakalı marka halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 41 NT 056 plakalı halk otobüsündeki S.B (27) isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.B ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü. Halk otobüsü sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

