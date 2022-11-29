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Kocaeli’de iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

29.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli’de iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, İzmit ilçesi, Arızlı Mahallesi, Arızlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan Y.T. idaresindeki 41 BD 386 plakalı motosiklet ile B.A. kontrolündeki 41 AKR 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışma neticesinde sürücüler ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan G.K. ve E.N. yol kenarındaki yeşillik alana savruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ve ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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