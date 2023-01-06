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Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

06.01.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İ.T. (67) idaresindeki 41 K 7814 plakalı otomobil, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi ile Park Caddesi kesişiminde, S.Ç'nin (36) kullandığı 41 AGD 826 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan araçlardan biri, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Yaralanan N.Ç. (35), sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araca çarparak durabilen otomobilden çıkan yaralı kadının çevredekilerden yardım istemesi yer alıyor.

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