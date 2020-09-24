YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, Mehmet Emin Demir idaresindeki 26 DK 851 plakalı otomobille Yunus Emre Damar yönetimindeki 34 HA 7322 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Damar'ın kullandığı araç, yön tabelasına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda araca sıkışan Damar ve yanındaki 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Milli Eğitim’de skandal olay
Milli Eğitim’de skandal olay
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
Giresun’da piyade tüfeği operasyonu
2 bin 850 metre rakımda çalışma
2 bin 850 metre rakımda çalışma
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Asker arkadaşları 30 yıl sonra Çanakkale'de buluştu
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kocaeli Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:57
İkindi
16:21
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Deva Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Derince
Ersin Eczanesi
Basiskele
Aydın Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Gebze’de ağaçlara özenli koruma
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de 2 milyon liralık temizlik malzemesi çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’e övgü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.