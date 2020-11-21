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Kocaeli'de inşaat bekçisi ölü bulundu

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.11.2020 19:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de inşaat bekçisi ölü bulundu

Kocaeli'de inşaat bekçisi ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaatta bekçilik yapan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Diriliş Sokak'ta bulunan bir inşaatta işçiler, bekçi Nusret Ö'yü asansör boşluğunda hareketsiz yatarken gördü.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nusret Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nusret Ö'nün yaklaşık 1 ay önce işe başladığı öğrenildi.

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