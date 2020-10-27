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Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.10.2020 23:12 | Son Güncelleme

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 9 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ekim'de ilçedeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu iş yerinden televizyon, klima ve çeşitli eşya çaldığı belirlenen O.Y, M.T, H.T, E.O, D.G, S.Ç ile suça sürüklenen çocuklar A.B, H.T ve M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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