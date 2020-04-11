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Kocaeli’de iş yerleri dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.04.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’de sokağa çıkma yasağının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık olan işyerlerinde dezenfekte uygulaması yapıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri tüm ilçelerde açık olan eczane gibi işyerleri ve kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli’de iş yerleri dezenfekte ediliyor

Kocaeli’de sokağa çıkma yasağının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri açık olan işyerlerinde dezenfekte uygulaması yapıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri tüm ilçelerde açık olan eczane gibi işyerleri ve kamusal alanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. 10 ekip ve 30 personel tarafından yapılan çalışmalarda eczane ve diğer açık işyerleri dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi personelleri ayrıca durak, üst geçit, köprü, yürüyüş yolu ve vatandaşların kullandığı diğer alanlarda itina ile dezenfekte uygulaması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri dezenfekte uygulamalarına virüs ile mücadele bitene kadar devam edecek.

Kocaeli’de iş yerleri dezenfekte ediliyor

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:47
Akşam
19:42
Yatsı
21:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Palandöken Eczanesi
Darica
Erem Eczanesi
Izmit
Yenikent Eczanesi
Derince
Hakan Eczanesi
Korfez
Pelin Eczanesi
Golcuk
Aslı Eczanesi
Izmit
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