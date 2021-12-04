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Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

04.12.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçi servisi ile belediyenin temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Burakcan B'nin kullandığı 31 ABM 600 plakalı işçi servisi refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Belediyenin yol temizlik kamyonuyla çarpışan işçi servisindeki 7 kişi ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6'sı yabancı uyruklu 7 işçi ile servis sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.

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trafik kazası Kocaeli

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Öğle
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İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Çınar Eczanesi
Izmit
Delılbası Eczanesi
Izmit
Eren Eczanesi
Izmit
Semanur Eczanesi
Izmit
Sırıntepe Eczanesi
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