Kocaeli'de işçi servisi ile temizlik kamyonunun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçi servisi ile belediyenin temizlik kamyonunun çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Körfez Barbaros Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyreden Burakcan B'nin kullandığı 31 ABM 600 plakalı işçi servisi refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Belediyenin yol temizlik kamyonuyla çarpışan işçi servisindeki 7 kişi ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6'sı yabancı uyruklu 7 işçi ile servis sürücüsü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı.



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