Kocaeli'de işçi servisi yangında kullanılamaz hale geldi

D-100 kara yolu yan yol Ankara istikametinde seyreden A.K'nin kullandığı 41 P 3711 plakalı işçi servisi Ankara Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, içinde işçi bulunan aracı caddedeki durakta hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ilçedeki bir lastik fabrikası işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.

Durakta da hasara neden olan yangın nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

