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Kocaeli'de işçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

29.12.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de işçinin sırtına saplanan testere bıçağı itfaiye ekiplerince kesildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir işçinin, çalıştığı inşaatta sırtına saplanan testere bıçağı, hastanede itfaiye ekiplerince kesildi.

Marangoz olarak çalıştığı inşatta Hasan Akyol'un sırtına testere bıçağı saplandı.

Kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine giden Akyol'a burada ilk müdahale yapıldı.

Sağlık personeli, Akyol'un sırtındaki testerenin çıkarılması için itfaiye ekibinden yardım istedi.

Ekip, spiral makinesiyle Akyol'un vücudunun dışında kalan testerenin bir kısmını kesti.

Daha sonra ameliyata alınan Akyol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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