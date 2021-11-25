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Kocaeli'de işitme engelliyi darbeden 5 sanığın 47'şer yıla kadar hapsi istendi

25.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de işitme engelliyi darbeden 5 sanığın 47'şer yıla kadar hapsi istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettikleri iddiasıyla tutuklanan 5 sanık hakkında 23 yıl 3'er aydan 47'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli'de işitme engelli kişiyi darbettiğine dair görüntü ve fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan F.K. ve beraberindeki 4 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret" suçlarından hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Müşteki E.E. iddianamede yer alan ifadesinde, kendisine darp ve hakarette bulunan kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanıklardan işitme engelli F.K. ise E.E'yi sadece kendisinin darbettiğini savundu.

İddianamede, sanıklar F.K, E.M, M.A, S.Ö. ve E.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs, birden fazla kişi tarafından birlikte nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret" suçlarından 23 yıl 3'er aydan 47'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

- Olay

Polis merkezine başvuran işitme engelli E.E, 22 Mart'ta tehdit ve hakarete maruz kaldığını, darbedildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında şikayetçi olmuştu.

İşitme engelli kişiyi darbettiğine dair fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan F.K. ve beraberindekiler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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