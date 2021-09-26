YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de itfaiye duvar arasından çıkardığı kedi yavrusuna kalp masajı yaptı

Kocaeli'de itfaiye duvar arasından çıkardığı kedi yavrusuna kalp masajı yaptı

26.09.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de itfaiye duvar arasından çıkardığı kedi yavrusuna kalp masajı yaptı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, duvarların arasına sıkışan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiye erinin kalp masajıyla yaşama döndü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sırrıpaşa Mahallesi'nde bir kedinin iki duvar arasına sıkıştığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye ulaştı.

Bulunduğu yerden kurtarılan yavru kedinin hareketsiz olduğunu fark eden itfaiye eri İbrahim Ethem (28), kediye parmaklarıyla kalp masajı yaptı.

Yavaş yavaş hareket eden kedinin yüzüne su serpen Ethem, yaşama döndürdüğü hayvana eliyle su içirdi.

Sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, bulunduğu bölgeye salıverildi.

Yaşanan anlar, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama"Baldızını uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama
PARTNERTartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!Tartışma yaratan çıkış: Pop müziği rezil ettiler!
Bakan Varank, Kocaeli'de darbedilen basın mensubunun nikah şahitliğini yaptıBakan Varank, Kocaeli'de darbedilen basın mensubunun nikah şahitliğini yaptı

Kocaeli Namaz Vakitleri 26 Eylül Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:45
Öğle
12:57
İkindi
16:18
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Pazar

Derman Eczanesi
Izmit
Neşem Eczanesi
Izmit
Sema Eczanesi
Izmit
Sıfa Eczanesi
Izmit
Yenı Eczanesi
Korfez
Defne Eczanesi
Basiskele
Sevilay Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Amasya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.