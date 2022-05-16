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Kocaeli'de kablo bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

16.05.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kablo bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 katlı inşaatın kablo bacasına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arapçeşme Mahallesi 1038/2 Sokakta bulunan 3 katlı inşaatta kablo bacasına sıkışan kediyi gören Abdullah Köseoğlu durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, duvarı kırarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlıklı olduğu gözlenen kedi, uzaklaşarak gözden kayboldu.

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