Kocaeli’de kablo çalan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.K, çalıntı kablolarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz