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Kocaeli’de kablo çalan şüpheli tutuklandı

01.07.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kablo çalan şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.K, çalıntı kablolarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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