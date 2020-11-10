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Kocaeli'de kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.11.2020 19:25 | Son Güncelleme

Kaçak üretilen 3 bin litre şarap, 164 litre etil alkol, 132 litre rakı, 22 litre viski, 20 litre anason ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda, 164 litre etil alkol ve 20 litre anason ile kaçak olarak üretilen 3 bin litre şarap, 132 litre rakı, 22 litre viski, doluma hazır 70 şişe, sahte rakı imalatında kullanılan 4 dinlendirme fıçısı, 2 tabanca, 12 mermi ve 160 kurusıkı fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili H.Ö, H.A.D. ve S.T. gözaltına alındı.

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