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Kocaeli'de kaçak kazı yapan şüphelileri aralarındaki anlaşmazlık ele verdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kaçak kazı yapan şüphelileri aralarındaki anlaşmazlık ele verdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarındaki anlaşmazlık dolayısıyla, define bulmak amacıyla birlikte kaçak kazı yaptıkları arkadaşlarını ihbar eden kişinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmada 4 kişi yakalandı.

Yassıbağ Mahallesi Toygaroğlu mevkisinde A.T, arsasındaki konteynerin ve içindeki yaşam malzemelerinin çalındığını bildirmesi üzerine İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, konteyner ve yaşam malzemelerini M.P, T.U, K.G. ve T.K'nin Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi'ne götürdüğü ve burada define aramak için kullandığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramada, define bulmak amacıyla kaçak kazıda kullanılan karot makinesi, bu makinede kullanılan uçlar, telsiz, dedektörlerle çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, konteyneri çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvuran A.T'nin de define arayan şüphelilerle ortak çalıştığını ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle arkadaşlarını ihbar ettiğini belirledi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili şüpheli A.T'yi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Define İzmit Kaçak Kazı Kocaeli

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