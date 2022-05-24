Kocaeli'de kaçak midye avcılığı yapan 5 kişi yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde koruma altında bulunan bölgede kaçak kum midyesi avcılığı yapan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki İzmit Sulak Alanı mevkisinde kaçak kum midyesi avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis botu ile olay yerine giden Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adam ekipleri, kum midyesi avcılığı yapan 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilere, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet" suçundan idari işlem yapıldı.

Toplanan midyeler yaşam alanına bırakılırken, şüphelilerin midye avcılığında kullandığı malzemelere de el konuldu.



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