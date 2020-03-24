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Kocaeli’de kademeli su uygulaması ve su fiyatlarında artış ertelendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşen 2020 yılı 1’inci Olağan Genel Kurulu’nda kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve TÜFE fiyat artışının ertelenmesi kararı alındı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.

Kocaeli’de kademeli su uygulaması ve su fiyatlarında artış ertelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleşen 2020 yılı 1’inci Olağan Genel Kurulu’nda kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve TÜFE fiyat artışının ertelenmesi kararı alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında yapıldı. Haftalık düzenlenen toplantıda, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla kademeli su uygulamasının kaldırılmasına ve TÜFE oranında yapılacak su fiyatları düzenlemesinin 2020 yılı 1’inci Olağan Genel Kurula kadar ertelenmesi kararı alındı. Alınan karar için 27 Mart Cuma günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
Toplantıda diğer bir değerlendirmede ise, 22 Ocak 2020 tarihinde yapılan TÜFE fiyat artışının 3 ay erteleme kararının 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 1’inci Olağan Genel Kurula kadar ertelenmesine karar verildi. Alınan kararların yürürlüğe girmesi için 27 Mart Cuma günü saat 15.00’da Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi Oditoryum Salonu’nda 2020 Yılı 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı yapılacak.

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