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  4. Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı

Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir kadına evinin önünde cinsel saldırı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı S.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli S.E'nin, "uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama ve taksirle yaralama" suçlarından 5 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

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