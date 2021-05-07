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Kocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyor

07.05.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerleri, mukabele geleneğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrim içi ortama taşıdı.

KO-MEK Kur'an-ı Kerim'i Okuma Kursiyerleri, ramazan ayında İslam'da önemli bir yeri olan ve 14 asırdır devam eden mukabele geleneğini sürdürmek için harekete geçti.

Kursiyer kadınlar, Kovid-19 salgını nedeniyle ramazan ayının ilk gününden itibaren çevrim içi olarak mukabele okumaya başladı.

Kur'an-ı Kerim'i okuma usta öğreticilerinin desteğiyle çevrimi içi ortamda yapılan mukabele okumalarına 6 kurs merkezinden 78 kadın evden katılıyor.

Kursiyerler, ramazanın sonuna kadar devam edecek okumalar sayesinde çevrim içi de olsa Hatmi Şerif tilavetinin mutluluğunu yaşıyor.

Mukabelelerin hatim duasının Kadir Gecesi'nde camilerde yapılması planlanıyor.

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Kocaeli Ramazan

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Cuma

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Izmit
Aslı Eczanesi
Izmit
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