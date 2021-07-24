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Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

24.07.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Mevlana Mahallesi 839/3 Sokak'ta bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, etrafındaki betonu kırdıkları boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

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