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Kocaeli'de kamyonetin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

15.04.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kamyonetin çarpması sonucu ölen çocuğun cenazesi defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin çarpması sonucu ölen 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verildi.

Çocuğun cenazesi, Zeytinlik Camisi'nde kılınan namazın ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, aileye başsağlığı diledi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait S.K. idaresindeki kamyonet, dün Fatih Mahallesi'nde park etmek için geri manevra yaptığı sırada 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarpmış, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay sonrası mahalle sakinlerince darbedilen ve polis ekiplerince gözaltına alınan şoför S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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