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Kocaeli'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 00:44 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kamyonetin çarptığı kişi öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde süt toplama kamyonetinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, F.K'nin kullandığı 41 N 7820 plakalı kamyonet, Akçabeyli Mahallesi'ndeki süt alımının ardından geri manevra yaptığı sırada Cafer Kurt'a (76) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, burada yaşamını yitirdi.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Kandıra Kocaeli Trafik Kazası

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