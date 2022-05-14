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Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

14.05.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Balçık Mahallesi Şile yolunda, U.A. (48) yönetimindeki 41 AAE 887 plakalı otomobil ile Y.S'nin (55) kullandığı 34 DTN 732 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil de şarampole düştü.

Kazada otomobil sürücüsü U.A. ile araçtaki H.A. (68), C.A. (66) ve H.Y. (69) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan H.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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trafik kazası Kocaeli

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