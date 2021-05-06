Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kamyonette 139 kilo 350 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mayıs'ta durdurulan bir kamyonette, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın tepki vermesi üzerine tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulunmuştu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.



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