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Kocaeli'de kanadına saçma saplanan arı kuşu ameliyat edildi

29.09.2023 14:05 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de kanadına saçma saplanan arı kuşu ameliyat edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yaralı halde bulunan arı kuşu, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Kanadından yara aldığı anlaşılan kuşun ilk müdahalesi yapıldı. Çekilen röntgen sonucu hayvanın kanadında saçmalar tespit edildi.

Operasyonla kanadındaki saçmalar çıkarılan kuşun antibiyotik ve vitamin tedavisi, veteriner hekim kontrolünde devam ediyor.

Uçuş antrenmanı da yaptırılan arı kuşu, tedavisi tamamlanınca doğaya bırakılacak.

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