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Kocaeli’de kanalın rengi siyaha döndü

01.05.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yürüyüş parkı içinde bulunan kanalın rengi siyaha döndü.

Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan yürüyüş parkındaki kanalda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanaldaki su bilinmeyen bir sebeple siyah akmaya başladı. Bazı alanlarda siyahlığın daha da belirgin olduğu gözlemlendi. Suyun üstündeki bazı kısımlarda ise bitki artıkları bulunduğu fark edildi. Suya atık karıştığı veya çamur sebebiyle siyaha döndüğü iddia ediliyor.

Kanalın kenarında düzenli olarak yürüyüş yapan Zeynep Akbabuç, "14 senedir burada ikamet ediyorum. Bu dere 14 senedir bu şekilde var. Biz de derenin kenarında yürüyüş yapıyoruz. Bazen sinekler ağzımıza burnumuza giriyor. Sinekleri söylediğimiz zaman ilaçlıyorlar fakat tekrar ara ara oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi çamurlu. Duruydu, böyle çamurlu değildi. Bugün çok çamurlu gördüm. Daha önce bulanık bir su gibiydi, yağmur yağdığı zaman çoğalıyordu. Yağmur çekildiği zaman da dibi gözüküyordu" dedi.

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