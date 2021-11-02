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Kocaeli'de karantina ihlali yapan 31 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

02.11.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de karantina ihlali yapan 31 kişiye adli ve idari işlem uygulandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 23 kişi hakkında idari, 8 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ile güvenlik kuvvetlerince 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde 51 bin 513 araç kontrol edildi, 67 bin 59 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, zorunlu karantina kuralına uymadığı belirlenen 23 kişiye idari, 8 kişiye de adli işlem yapıldı. Ekiplerce denetlenen 17 bin 12 iş yerinden 4'ü hakkında ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 3 bin 130 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 8 bin 656 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden vatandaşlardan gelen 55 talep karşılandı.

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