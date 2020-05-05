YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.05.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'de karantina süresi dolan vatandaşlar evlerine uğurlandı

KOCAELİ (AA) - İngiltere'den Kocaeli'ye getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İzmit ilçesindeki yurtlarda gözetim altında tutulan 342 Türk vatandaşı evlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa yurtlarına yerleştirilen 342 Türk vatandaşının karantina sürecini tamamlandı.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 342 kişi, evlerine uğurlandı.

Yurtlardan ayrılanlar, AFAD İl Müdürlüğünce otobüsle ya da kendi imkanlarıyla evlerine gitti.

- Yetkililere teşekkür notu

Şerife Gelin Yurdu'nda kalan Ömer D, kendilerine gösterilen misafirperverliğe ilişkin duygularını kaleme aldığı notu AFAD yetkililerine iletti.

Kendilerine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ömer D, "Yurt dışında birçok yer gezdim, böyle bir ilgi, alaka görmedim. Organizasyon, daha da önemlisi davranışlarındaki yardımcı olma istekleri anlatılamaz güzellikteydi. Öğretim elemanı olarak bir not vermem gerekirse 10 üzerinden 10 veriyorum. Şerife Gelin Yurdu görevlilerine ve Kocaeli Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. O gizli yöneticiler ki biz onları hiç görmedik, sanki sihirli bir elle gereksinlerimizi, bizden önce hissederek, çok güzel bir şekilde sağladılar. Burada kitap yazmaya başlamama yardımcı oldunuz, ayrıca teşekkürler." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
Anahtar Kelimeler:
Karantina

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Hayır yapmak isteyen ile ihtiyacı olan Şefkat Köprüsü’nde buluşuyor

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Konyaaltı’nda sokak ve kaldırımlar temizleniyor

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Gölbaşı’nı lavanta kokuları saracak

Rumkale turizme kazandırılıyor

Rumkale turizme kazandırılıyor

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Domateste “Kara Şimşek” hastalığına dikkat

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:47
Öğle
13:02
İkindi
16:54
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Beylik Eczanesi
Gebze
Anıl Eczanesi
Izmit
Paşa Eczanesi
Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
Pelin Eczanesi
Golcuk
Derman Eczanesi
Darica
Çağın Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.