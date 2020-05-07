YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli’de karantina yurtları dezenfekte ediliyor

Kocaeli’de karantina yurtları dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:31 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı edildiği öğrenci yurtları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle vatandaşların yurt dışından geldikten sonra ilk 14 gün karantinada kaldıkları dezenfekte ediliyor.

Yurt dışından gelen vatandaşların karantinaya alındığı edildiği öğrenci yurtları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle vatandaşların yurt dışından geldikten sonra ilk 14 gün karantinada kaldıkları dezenfekte ediliyor. İzmit ilçesinde bulunan KYK Gazi Süleyman Paşa Erkek Öğrenci Yurdu’nda da vatandaşların misafir edilmesinin öncesi ve sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, titizlikle dezenfeksiyon çalışması yaparak her odayı temiz hale getiriyor.
Gazi Süleyman Paşa Erkek Öğrenci Yurdu’nda İngiltere ve yurt dışından gelen gemi personelleri, virüs nedeniyle 14 günlük izole zamanını geçiriyor. Yurda gelen vatandaşlar sağlık taraması sonrası tek kişilik odalara yerleştiriliyor. Tam donanımlı olan odalardan vatandaşlar dışarı çıkartılmıyor. Vatandaşların yemek ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Kütahya’da fidanlar evlere teslim

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Van’ın işlek caddeleri trafiğe kontrollü açılıyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:02
İkindi
16:54
Akşam
20:09
Yatsı
21:44

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Kandıra Eczanesi
Kandira
Nazar Eczanesi
Golcuk
Şifa Eczanesi
Darica
Şifa Eczanesi
Karamursel
Esin Eczanesi
Izmit
Filiz Eczanesi
Korfez
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

Korona virüsle mücadele eden ekiplere teşekkürlerini sosyal medyadan ilettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.