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Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi istendi

19.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanık hakkında "haksız tahrik" indirimi istendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kardeşini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa C, avukatı, tanık M.K. ile maktulün eşi Cevriye C. katıldı.

Duruşmada söz verilen tanık M.K, sanık ile maktul arasında tartışma çıktığını, daha sonra silah sesi duyduğunu anlatarak, "Bulunduğum noktadan tartışmanın konusunu, ilk küfrün kimin tarafından edildiğini de anlayamadım. Silah atılma anını ise görmüş değilim." dedi.

Öldürülen Mehmet C'nin eşi Cevriye C. de sanığın, duruşmalardaki beyanlarını kabul etmediğini, eşini öldürdüğünü ve ona yönelik iftiralarda bulunduğunu iddia etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mustafa C'nin, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 18 yıldan 24 yıla, müşteki E.C'yi de silahla tehdit suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Mustafa C, katılanların beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseyi tehdit etmedim. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum." dedi.

Mustafa C'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde 19 Ağustos 2020'de Mustafa C. ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tüfekle ateş etmiş, hastaneye kaldırılan Mehmet C. kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Mustafa C. tutuklanmıştı.

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