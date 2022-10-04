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Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekle suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

04.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekle suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde karısını darbederek öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet S. ile maktul Hatice S'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adli İhtisas Kurulundan gelen rapor okundu. Raporda, Hatice S'nin üzerinde elektroşok aletinin kullanıldığı ve vücudunda yanıklar olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet S, elektroşok aletini kullanmadığını savundu.

Sanık avukatı aleyhe hususları kabul etmeyerek, savunma için süre talep etti.

Maktulün ailesinin avukatı da sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkemeye heyeti, Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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