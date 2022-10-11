YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

11.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet S, maktul Hatice S'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede esasa ilişkin açıkladığı mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Mehmet S, esasa ilişkin savunmasında, önceki duruşmada söylediklerini tekrar ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmadan sonra Kocaeli Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Hatice S'nin babası Hüseyin Kurban, kararla biraz da olsun yüreklerine su serpildiğini söyledi.

Kurban, "İyi ki yüce adalet var. Hakimlerimiz bu karara asla iyi hali düşünmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği için çok teşekkür ediyorum. Nice Haticeler ölmesin diyorum." ifadelerini kullandı.

- Olay

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 25 Eylül 2021'de Mehmet S, tartıştığı eşi Hatice S'yi (23) kafasına sert bir cisimle vurarak darbetmişti. Hatice S. hayatını kaybetmiş, Mehmet S. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyorKocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyorKadıköy'de bir binada yaşanan patlamaya ilişkin incelemeler sürüyor
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada kararKadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli darp

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Ekim Salı

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.