Kocaeli'de karısını darbederek öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de eşini darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet S, maktul Hatice S'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede esasa ilişkin açıkladığı mütalaayı tekrar ettiğini söyledi.

Sanık Mehmet S, esasa ilişkin savunmasında, önceki duruşmada söylediklerini tekrar ederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "eşe karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmadan sonra Kocaeli Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan Hatice S'nin babası Hüseyin Kurban, kararla biraz da olsun yüreklerine su serpildiğini söyledi.

Kurban, "İyi ki yüce adalet var. Hakimlerimiz bu karara asla iyi hali düşünmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği için çok teşekkür ediyorum. Nice Haticeler ölmesin diyorum." ifadelerini kullandı.

- Olay

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 25 Eylül 2021'de Mehmet S, tartıştığı eşi Hatice S'yi (23) kafasına sert bir cisimle vurarak darbetmişti. Hatice S. hayatını kaybetmiş, Mehmet S. tutuklanmıştı.

