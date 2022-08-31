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Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

31.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "kasten yaralama" iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 ayrı olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "kasten yaralama" olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İki ayrı "kasten yaralama" olayına karıştıkları öne sürülen C.S.P. ve B.G, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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