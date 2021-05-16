Kocaeli'de kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında Yakup S. (19) ile D.S. (19) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışarak, kavga etti.
Kavga sırasında, D.S. Yakup S'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan şüpheli D.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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