Kocaeli'de kavgada bıçaklanan kişi hastanede öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Güzeller Mahallesi 928 Sokak'ta A.A. ile F.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

A.A. tarafından bıçaklandığı öne sürülen yaralı F.C. için çevredekiler tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan F.C. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan katil zanlısı A.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

