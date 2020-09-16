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Kocaeli'de kavun üretimi çiftçinin yüzünü güldürdü

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kavun üretimi çiftçinin yüzünü güldürdü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan danışmanlık hizmetiyle Karamürsel ilçesinde üretilen Davutbey cinsi kavununun verimi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ziraat mühendislerinin danışmanlığında yetiştirilen Davutbey kavunlarının hasat zamanı yaklaştı.

Oldukça bereketli geçen sezonda 3 ay dayanmasıyla bilinen Davutbey kavunları, üreticinin yüzünü güldürdü.

Karamürsel'in İnebeyli Mahallesi'nde Davutbey kavunu yetiştiren Metin Benzer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen danışmanlık hizmetlerinin verim artışına büyük katkı sağladığını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Benzer, belediyenin tohum ve danışmanlık desteği verdiğini bildirdi.

- "Cumhurbaşkanımız sürekli 'üretin' diyor"

Geniş bir alanda kavun yetiştirdiğini aktaran Benzer, şunları kaydetti:

"Burada kavun yetiştiriciliğini malçlama ile yaptık. Bitkinin hızlı yetişmesini, daha verimli olmasını sağlıyor. Yabancı otlarla mücadelede kolaylık sağlıyor. İşçi maliyetlerini azaltıyor. Davutbey cinsi çok bereketli bir kavun. Tutulan, lezzetli bir kavun. Etli bir kavun olması nedeniyle tüketicilerimiz tercih ediyor. Baygınlık yapmaz, şişkinlik yapmaz. İstanbul ve Bursa başta olmak üzere her yerden gelip kavunumuzu alıyorlar. Cumhurbaşkanımız sürekli 'üretin' diyor. Biz de bu talimatla üretmeye başladık. Çok şükür bereketli de oldu."

Benzer, kavun ve karpuz yetiştiriciliğinin Karamürsel'de çok eski olduğuna işaret ederek, "Bu bölgede kavun ve karpuzun lezzeti çok farklı. Bu yüzden çok fazla talep var. Bu kavunun olgunlaştığı, turuncu rengini almasıyla anlaşılır. Artık tat ve aroma yerine gelmeye başlar. Tam zamanında toplanırsa afiyetle yenir." ifadelerini kullandı.

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