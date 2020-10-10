YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı

Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kayalıklardan düşen dağcı kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu'nda tırmanış yaptığı kayalıklardan düşerek yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tırmanış yapmak üzere kanyona gelen dağcı Uğur Kıroğlu, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve jandarma ekiplerince kayalıklardan sedyeyle indirilen dağcı, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
GÜNCELLEME 5 - Hatay'da çıkan orman yangını 3 ilçeye yayıldı
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Libya Savunma Bakanı: "Hafter milislerinin hareketliliği hakkındaki malumat, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı"
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'de fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış; epilasyon yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu
Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
Profesörden, Baksı Müzesindeki “Maske ve Çağrışımlar” isimli sergi için boyalı performans
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Ekim Cumartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
12:52
İkindi
16:01
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Cumartesi

Kaya Eczanesi
Derince
Duru Eczanesi
Darica
Seymen Eczanesi
Golcuk
Günay Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Filiz Eczanesi
Korfez
Burak Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Derince Çınarlıkent Konutları Cuma Günü Satışa Çıkacak
Derince Çınarlıkent Konutları Cuma Günü Satışa Çıkacak
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.