Kocaeli'de kayalıklardan düşerek ölen genç toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Dün cansız bedeni göletin içinde bulunan Sercan İnan'ın (20) cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Gaziler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alındı, dua edildi. Daha sonra Bilali Habeşi Camisi'ne götürülen İnan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Arkadaş grubuyla geldiği kanyonda bilinmeyen nedenle kayalıklardan gölete düşen İnan, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulunmuş, sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz