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Kocaeli'de kayalıklardan düşerek ölen genç toprağa verildi

19.09.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kayalıklardan düşerek ölen genç toprağa verildi

Kocaeli'de kayalıklardan düşerek ölen genç toprağa verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ballıkayalar Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı.

Dün cansız bedeni göletin içinde bulunan Sercan İnan'ın (20) cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Gaziler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alındı, dua edildi. Daha sonra Bilali Habeşi Camisi'ne götürülen İnan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'na defnedildi.

Arkadaş grubuyla geldiği kanyonda bilinmeyen nedenle kayalıklardan gölete düşen İnan, dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu bulunmuş, sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini tespit etmişti.

Kocaeli'de kayalıklardan düşen kişi öldü

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