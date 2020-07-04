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Kocaeli’de kaza: 2 yaralı

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğü’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 JZ 569 plakalı otomobil İstanbul istikametinde seyir halindeyken, aynı istikamette seyir halinde olan 34 FH 3668 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından yapılan çalışma ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Şen Eczanesi
Cayirova
Derbent Eczanesi
Kartepe
Dilgül Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Hayal Eczanesi
Basiskele
Esentepe Eczanesi
Derince
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