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Kocaeli'de kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 19:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kenevir yetiştirdiği iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evinin arkasında kenevir yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu madde elde etmek için kenevir yetiştirdiği ve bunları sattığı ileri sürülen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelinin evinin arka kısmında yapılan aramada, bir kök kenevir, 1 kilo 434 gram esrar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve kenevir bitkisi yetiştirmek için bazı aletler ile zirai ilaçlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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