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Kocaeli'de kent ormanının ziyaretçileri karın keyfini çıkardı

12.03.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kent ormanının ziyaretçileri karın keyfini çıkardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kent ormanına gelenler kar topu oynayarak ve leğenlerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

İzmit ilçesindeki Umuttepe, Körfez ilçesindeki İlimtepe, Karamürsel ve Gölcük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilenler Umuttepe mevkisindeki kent ormanına gelerek leğenlerle kaydı, kar topu oynadı.

Torunlarıyla kent ormanına gelen Mehmet Aydın, evlerine yakın olduğu için burayı tercih ettiklerini belirterek torunlarının eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.

Mehmet Saki Aydın da çocuğuyla kent ormanına geldiğini dile getirerek karın tadını çıkardıklarını ifade etti.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri buzlanmaya karşı uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi de olası kar yağışına karşı tuzlama ve kar küreme araçlarını ana arterlerde hazır bekletiyor.

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kar yağışı Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Mart Cumartesi

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