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Kocaeli'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

16.09.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ ( AA) - Gebze'de kereste atölyesindeki hızarın üzerine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Osman Yılmaz Mahallesi 629/1 Sokak'taki kereste atölyesinde çalışan H.Ç.(53) henüz bilinmeyen sebeple hızar makinesinin üzerine düştü.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.Ç. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kocaeli'de kereste atölyesinde hızarın üzerine düşen kişi hayatını kaybetti

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