Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçen işçi servisi tır ile çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Sultan Orhan Mahallesi'nde ilerleyen Adem Ü. idaresindeki 14 BS 717 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta geçen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 P 3508 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

Kazada, serviste bulunan işçiler Ş.A, M.Ş. ve C.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, çıkartılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

