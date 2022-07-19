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Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

19.07.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

Ü.D'nin kullandığı 41 AJH 783 plakalı otomobil, İpekyolu Mahallesi Kervansaray Caddesi üzerinde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra durdu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Ü.D. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle yola saçılan ağaç dalları ekipler tarafından kaldırıldı.

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

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